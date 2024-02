Tortorici piange Stefano, deceduto durante un viaggio a Praga. Gli amici organizzano una raccolta fondi

Una vera e propria tragedia ha colpito la comunità di Tortorici nei giorni scorsi, a causa della prematura scomparsa di Stefano Iuculano, 42 anni.

Stefano è morto durante un viaggio a Praga con alcuni amici. Da anni lavorava a Milano, ma il suo cuore era rimasto in Sicilia, dove ha lasciato un ottimo ricordo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore sui social network. Parenti e amici hanno quindi organizzato una raccolta fondi per aiutare i familiari a sostenere le spese di rientro della salma in Italia e per l’organizzazione dei funerali. Per partecipare basta andare QUI.

“La notizia della prematura scomparsa del Caro Stefano Iuculano ha lasciato senza parole e con un’infinità tristezza l’intera comunità. Come suoi amici, ci sentiamo in dovere di organizzare questa raccolta fondi da destinare alla famiglia, in maniera tale da contribuire alle spese che dovranno affrontare essendo che è venuto a mancare all’estero. Un piccolo gesto di solidarietà nei confronti di una persona amica di tutti” scrivono i promotori dell’iniziativa”.