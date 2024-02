Pallavolo serie D/F: La Volley 96 Milazzo batte la Pallavolo Oliveri

La 13^ giornata, ultima del girone di andata, ci ha regalato due scontri al vertice con l’incrocio delle prime quattro in classifica.

Sul neutro di Furnari la Pallavolo Oliveri, dopo 2h30’ di puro spettacolo perde 3-2 contro la Volley 96 Milazzo.

Per la squadra di Mister Di Mauro è la seconda sconfitta consecutiva, mentre per la squadra di Salmeri è stata una prova di forza che serve a consolidare la prima posizione in classifica, ora a quota 34, e allungare a + 4 dalla stessa Pallavolo Oliveri.

Si fa sempre più interessante la lotta per i primi quattro posti utili per la promozione in serie C visto che l’altro scontro diretto è vinto da Aci Catena per 3-0 a Catania contro la Galpe Volley. I catenoti salgono a quota 28, mentre la Galpe rimani a 25 e subito dietro con 24 punti salgono la coppia Nebrodi Volley, che espugna il parquet della Volley Accademy per 3-0 e la Planet Lombardo che con lo stesso risultato vince a Giardini.

Sugli altri campi si registrano le vittorie dell’Open Club Sport per 3-1 contro la Randazzo Volley e del Team Volley Me per 3-0 contro la Peloro.

Adesso una settimana di riposo, poi dal 3 marzo inizierà il girone di ritorno con le squadre pronte a raggiungere gli obbiettivi prefissati.