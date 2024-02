San Salvatore di Fitalia festeggia i 103 anni di Nonna Maria Rosa

San Salvatore di Fitalia ha celebrato oggi i 103 anni di Maria Rosa Calcò.

Dopo avere partecipato alla Messa nel Santuario San Calogero, a porgere gli auguri, da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità fitalese alla nonnina centenaria, sono stati il Sindaco Giuseppe Pizzolante, il Parroco don Placido d’Omina e il Comandante della Stazione CC m.llo Mistretta.

Nonna Rosa vive con la figlia Antonietta e dall’anno scorso ha voluto portare di nuovo la residenza nel nostro Paese dove vive nella sua contrada Scrisera dopo una breve parentesi a Capri Leone.

Questo però non le impedisce di essere autonoma: nonostante qualche problema di udito, segue perfettamente discorsi, facendo lunghe chiacchierate.

All’incontro con il Sindaco in forma ufficiale, erano presenti la figlia, visibilmente orgogliosa ed emozionata, il genero, i nipoti, familiari nonché tanti amici. La signora Maria Rosa ha accolto le persone con molto affetto, come se davvero fosse la mamma di tutti.

Ha salutato regalando benedizioni, mentre, in maniera estremamente lucida, Maria Rosa ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, spesa tra lavoro e gestione della famiglia.

Ha poi partecipato al brindisi con il Sindaco e i presenti dopo il consueto taglio della torta, con le note Tanti Auguri.

Alla signora Rosa l’Amministrazione ha regalato una pergamena ricordo, accompagnata da un mazzo di rosse, dolci e l’immancabile torta dei 103 anni.

Il tutto accompagnato dalle note della Banda Musicale Vincenzo Bellini e dal nostro Mario Priolisi che ringraziamo.

“Cara nonnina Maria Rosa, – scrive il sindaco Giuseppe Pizzolante – è con vivo piacere che Le porgiamo i più sentiti e sinceri auguri dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità fitalese per il Suo centotreesimo compleanno.

I suoi centotre anni, innegabilmente, ci emozionano. Lei ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia. Ha vissuto in anni in cui erano richiesti fatiche e sacrifici per crescere dignitosamente una famiglia. Anni che Lei ha attraversato con grande coraggio, determinazione e forza. I segni di questa vita sofferta e laboriosa che Lei sfoggia con grande dignità, meravigliano e, al contempo, inteneriscono.

Quei segni lasciati dagli anni, in questa fragile società del benessere-malessere, rimarranno per sempre fonte di saggezza e di testimonianza di vita vissuta nel rispetto di quanto e di quanti ci circondano.

Proprio come hanno fatto i suoi familiari e che oggi, testimoniano quei valori con la loro presenza e il loro affetto. Tutti, dai Sua figlia ai Suoi nipoti, in questo giorno particolare si sentono orgogliosi di avere ancora una mamma, una nonna, che in questi 103 anni non ha fatto mai mancare loro la necessità primaria: l’amore.

Congratulazioni, dunque, Nonna Maria Rosa per i suoi splendidi 103 anni, tutti noi Le auguriamo di cuore che possa vivere ancora tanti momento felici come questo.

Che il nostro amato Patrono San Calogero la preservi e la custodisca per tanti anni ancora.”