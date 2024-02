I Mescalina tornano sulle scene musicali e annunciano l’arrivo di nuove canzone

Dopo tre anni di silenzio, i Mescalina (band nota per aver partecipato a Sanremo Giovani 2018) annuncia il ritorno sulle scene musicali attraverso un nuovo profilo Instagram. Il frontman Sika dichiara: “È necessario che i Mescalina ritornino…ci sono troppe canzoni nel cassetto e non è giusto lasciarle lì, meritano di essere ascoltate! La dimensione di gruppo mi mancava dopo questi anni trascorsi dietro le quinte a scrivere e produrre per gli altri e, dopo qualche singolo da solista, ho chiamato Renato e abbiamo deciso che era il momento di vederci e suonare un po’. Dopo un quarto d’ora di sessione ci siamo abbracciati: i Mescalina erano ancora lì”. Dopo un lungo tour nel 2019 dal Nord al Sud dell’ Italia, la band si era presa un periodo di stop, durante il quale Renato si è specializzato come fonico e Sika si è affermato come autore e produttore al fianco di Mauro Spenillo (disco d’oro) firmando anche la colonna sonora del musical “Mare Fuori” con la regia di Alessandro Siani. La formazione attuale dei Mescalina vede Sika al mic e prod, Renato Iappelli alla chitarra, Mario Scamardella alla chitarra solista, Riccardo Leone alla batteria. Insieme a Sika si occupa della produzione artistica dei Mescalina Mauro Spenillo mentre Salvatore Battaglia cura il loro ufficio stampa. Dichiara Sika a proposito di Spennillo: “Oltre che un musicista eccezionale, Mauro è un fratello saggio e disponibile che ha sempre creduto in me”.

Per seguirli sul loro profilo Instagram: www.instagram.com/mescalina.off