Cesarò, il 26 gennaio il Parco dei Nebrodi presenta il Calendario istituzionale 2024

Si svolgerà il 26 gennaio prossimo, nella prestigiosa Sala di Palazzo Zito in Cesarò, la Conferenza di presentazione del Calendario Istituzionale del Parco dei Nebrodi 2024.

Il calendario istituzionale del Parco dei NEBRODI 2024, ancora una volta, nel solco della sua migliore tradizione, riprende le meravigliose espressioni di flora, fauna e paesaggio che caratterizzano l’Area Protetta e la rendono un unicum inavvicinabile in Sicilia.

“TRA CIELO E TERRA: MERAVIGLIE DI NATURA”, il titolo scelto per il 2024, a sottolineare che ovunque rivolgi lo sguardo trovi aspetti di una natura unica, dirompente e capace di emozionare per la straordinarietà delle specie presenti o per i colori che essa restituisce.

Aquile Reali, Grifoni e Gracchi corallini nel cielo delle Rocche del Crasto; Picchi muratore, funghi e fioriture spontanee nei boschi ai suoi margini; ma anche fragorosi ruscelli, alte cascate e laghi in questa straordinaria Area Protetta, dove è facile fare incontri sia con la fauna domestica, orgoglioso retaggio di antichissime tradizioni, sia con quella selvatica che vive indisturbata grazie all’azione di tutela che l’Ente Parco pone in essere.

Il Commissario Straordinario del Parco, Dott. Giovanni Cavallaro, dichiara che “il calendario istituzionale rappresenta un irrinunciabile strumento di promozione delle straordinarie bellezze naturalistiche dei Nebrodi. La sua stesura fa parte di un progetto editoriale che si distingue per l’impeccabile qualità delle sue immagini, per una grafica semplice ed esaltata dall’altissima qualità della stampa”.