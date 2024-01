Capo d’Orlando – Screening gratuito alla vista per i bambini dell’I.C. n.1

Screening gratuito Lions dell’Ambliopia (o “occhio pigro”) nelle Scuole dell’infanzia a cura del Lions Club Capo d’Orlando, Presidente Dott. Orazio Renato Longo e della socia Dott.ssa Maria Briguglio, Delegata Distrettuale Sight for Kids.

Continua l’impegno avviato nei mesi scorsi dal Club per la prevenzione dell’ambliopia nell’età evolutiva. Lo screening è la chiave per una diagnosi precoce per identificare difetti visivi o anomalie muscolari ed intraprendere una terapia mirata e efficace perché se non riconosciuta può determinare un deficit visivo irreversibile.

Dopo Brolo e Tortorici sono stati sottoposti a screening visivo ed ortottico 106 bambini dell’Istituto Comprensivo dell’Infanzia n.1 ”G.T. di Lampedusa” di Capo d’Orlando, plesso Via Roma e c/da Certari, plesso di Naso Centro e Cresta, con la collaborazione dei genitori, degli insegnanti, della responsabile scolastica l’insegnante Lucia Spanò e del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Addamo.

Alle due giornate, 23 e 24 gennaio 2024, dedicate al progetto Sight for Kids ha partecipato attivamente anche la Coordinatrice della Rete Civica della Salute Provinciale di Messina, Marisa Briguglio.

Nello screening dell’ambliopia sono stati riscontrati il 7% di bambini con problemi di vista che necessitano di un approfondimento oculistico specialistico completo per un sospetto grave di ambliopia, mentre il 14 % dovrà effettuare una visita oculistica per un probabile difetto di vista correggibile con lenti.

Sight for kids si riconferma un bellissimo progetto sanitario che, come sottolinea la Delegata Distrettuale, Maria Briguglio, Oculista pediatrica, interpreta la vera Mission del Lions Club International per quanto riguarda l’Area Vista e un esempio di buona sanità che a costo zero dovrebbe essere di stimolo per altre Associazioni e Istituzioni che si occupano di Sanità Pubblica.