“Occhio alla Salute”, tornano le visite gratuite contro le patologie della vista

Screening gratuiti per la salute degli occhi. L’Unione italiana ciechi aderisce anche quest’anno alla campagna “Occhio alla Salute”, indetta dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e dall’assessorato regionale alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro. Sarà possibile accedere alle visite telefonando al numero 0902938637 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00 e prenotare per due lunedì, il 22 e il 29 gennaio.

Come spiega l’Unione ciechi di Messina, “la prevenzione rappresenta un’importante possibilità che viene offerta per evitare l’insorgere di possibili patologie invalidanti. Bastano pochi minuti per accertare la propria condizione visiva e guardare con positività al domani. L’Uici di Messina fornisce un servizio di grande utilità sociale messo a disposizione di tutti, in maniera gratuita”.