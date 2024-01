Messina, tragedia a Paradiso: cade da una finestra mentre ripara un condizionatore. Morto 53enne di Patti

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri nel rione Paradiso a Messina, dove un uomo è morto per quello che sembrerebbe un incidente. A perdere la vita è stato Ernesto Zodda, 53 anni originario di Patti.

Secondo le prime informazioni quanto pare l’uomo sarebbe precipitato dalla finestra al secondo piano di un palazzo nei pressi dell’ex hotel Paradise, dalla quale si sarebbe sporto per tentare di riparare un condizionatore. Da accertare le cause per le quali è volato giù, stramazzando al suolo. Sul posto i sanitari del 118 per i soccorsi, ma per il 53enne, all’arrivo degli operatori non c’era già più nulla da fare. L’uomo, che è morto sul colpo, lascia la moglie ed una figlia.

Sul posto anche gli agenti delle Polizia di Stato e i vigili del fuoco. La Procura di messina ha aperto un fascicolo sull’accaduto. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella chiesa San Nicolò di Bari a Patti.