Giallo nell’agrigentino, due donne trovate morte a Naro. I corpi in case diverse poco distanti

E’ giallo a Naro, in provincia di Agrigento, dove i corpi senza vita di due donne, a quanto pare entrambe di origine romena, sono stati trovati in abitazioni diverse. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa regionali la prima è stata trovata in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata.

La seconda, scoperta invece in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue. Secondo una primissima ipotesi potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni, infatti, non sono distanti. Sui due casi indagano i carabinieri della locale stazione cittadina e della compagnia di Licata.

Sul posto il sostituto procuratore Elettra Consoli e l’aggiunto Salvatore Vella.