Santo Stefano di Camastra: la macchina organizzativa della 18° edizione della Granfondo della Ceramica

Si è già messa in moto la macchina organizzativa in vista della 18° edizione della Granfondo della ceramica, una tra le manifestazioni più longeve che si svolgono in Sicilia in ambito del ciclismo su strada, oltre ad essere il vero fiore all’occhiello della Coppa Sicilia, la challenge isolana che riunisce le tappe più belle dell’isola. A capo di questa organizzazione la società Bici Club Stefanese di Fausto e Sebastiano Catanzaro, che annualmente si prodigano per fornire agli atleti iscritti tutti i confort necessari per un soggiorno degno di nota. Una manifestazione che con il passare degli anni è sempre cresciuta anche come numero di partecipanti e questo sta a testimoniare la bontà del lavoro che viene portato avanti da parte degli organizzatori, che si prodigano per fornire sia agli atleti che ai loro accompagnatori un soggiorno gradevole sotto tutti i punti di vista. Per questo compleanno speciale, il team organizzativo si è messo al lavoro per cercare di festeggiare al meglio questa 18° edizione, introducendo alcune novità che riguarderanno principalmente quegli atleti che sono stati più fedeli a questa manifestazione durante il corso degli anni. E per prepararsi a questo compleanno speciale la Bici Club Stefanese a già aperto le iscrizioni, con una quota di 35 euro. Non ci saranno aumenti quindi, a dimostrazione della serietà della struttura organizzativa, formata da ciclisti. Inoltre, molto apprezzato è stato anche il percorso di gara scelto, che permette agli atleti di scrutare dei panorami mozzafiato tra mare e montagna, a testimonianza che tutto viene curato al meglio, tenendo principalmente in considerazione la sicurezza degli atleti. Oltretutto, avere uno staff “praticante” aiuta infatti a capire le esigenze di chi pedala, ed inoltre, ascoltare e prendere in considerazione anche i feedback dei partecipanti aiuta a migliorare il tutto. Quindi non rimane che mettere in agenda la data di domenica 6 aprile 2025, giornata in cui a S. Stefano di Camastra si festeggerà un compleanno speciale a bordo delle due ruote.

Servizio di Alessia Rondinella