Barcellona Pozzo di Gotto: istituto “Copernico”, indirizzi, laboratori e molteplici opportunità

Nell’attesa che si celebri in due date l’open day – mercoledì prossimo 18 dicembre e martedì 14 gennaio 2025, dalla ore 16.00 alle ore 20.00, l’istituto tecnico tecnologico e liceo scientifico scienze applicate “Niccolò Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato alcuni studenti di una scuola media; i ragazzi hanno fatto il giro dei vari laboratori per comprendere se il plesso diretto dalla professoressa Angelina Benvegna risponde alle loro aspettative e se dunque potrà essere scelto per i cinque anni delle superiori.