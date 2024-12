Messina: quindici giovani musicisti al Palacultura il “Messina Music Contest”

Saranno 15 i giovani musicisti selezionati sul oltre 40 che hanno presentato istanza, che il 20 dicembre alle ore 21,00 al Palacultura si esibiranno per ottenere il successo nella “Messina Music Contest” organizzata da “Crescendo”.

L’iniziativa giunta alla terza edizione è stata presentata a palazzo Zanca da Luca Famà presidente dell’organizzazione no-profit “Crescendo Incubatore” insieme al vice presidente e direttore artistico Emanuele Collufio.

A fare gli onori di casa il sindaco Federico Basile insieme all’assessora alle politiche giovanili Liana Cannata. Una manifestazione ha dichiarato il sindaco Basile, “entrata ormai a far parte delle iniziative condivise dall’amministrazione, che consentono ai giovani di mettere in mostra i propri talenti e le proprie qualità artistiche”.

Un plauso, ha proseguito il sindaco, “all’associazione “Crescendo Incubatore”, che ha iniziato ad operare nel mese di maggio 2022, quasi insieme all’insediamento dell’attuale amministrazione e, diventata, anno dopo anno, una realtà attiva della città grazie soprattutto, alla volontà di trasformare in concretezza, idee e intuizioni che valorizzino l’operatività dei giovani”. Anche per questo motivo, ha concluso il sindaco Basile, “e per le continue sollecitazioni rivolte all’amministrazione, meritano il ringraziamento di tutti coloro che hanno a cuore la crescita della città”.

L’assessora Liana Cannata ha voluto sottolineare che “sostenere iniziative come quella proposta da “Crescendo”, significa riuscire ad investire sui giovani che vogliono essere protagonisti nella loro città”.Un evento musicale come “Music Contest” ha proseguito la Cannata, “consente ai talentuosi giovani messinesi oltre che esibirsi dando libero sfogo alla loro creatività, anche di porre le basi per costruirsi un futuro lavorativo in un settore molto accattivante come quello musicale”. Anche l’assessora Cannata “ha rivolto un sentito ringraziamento all’associazione “Crescendo Incubatore” per il contributo offerto, finalizzato alla crescita culturale di Messina sempre più protagonista nel contesto nazionale”. Messina Music Contest, ha concluso l’assessora, “darà l’opportunità a giovani e meno giovani di condividere, includere e accrescere il senso di appartenenza e di comunità, rendendo la città sempre più bella e accattivante”.

È toccato al presidente di “Crescendo”, Luca Famà, dopo aver ringraziato l’amministrazione comunale per il continuo contributo offerto nel sostenere le iniziative proposte dall’associazione, “presentare la terza edizione di “Messina Music Contest” e i quindici artisti finalisti che si esibiranno nell’Auditorium del Palacultura venerdì 20 dicembre alle ore 21,00: Manua; Chiara Milioti; Malatommi; Valeria; Elena; KUSHY; Fabio Giacoppo; NOELLE; Carol; Carmelo De Luca; A.L.A.N.; Irene e Antonio; Ademara Di Nuzzo; V I C K; e Sonomole”.

Il vice presidente di Crescendo e direttore artistico di Messina Music Contest, Emanuele Collufio, ha spiegato che “la partecipazione al contest era rivolta ai giovani di età compresa tra i 13 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella provincia di Messina quindi, anche agli studenti o lavoratori fuori sede che vivono nella città peloritana”. Il vincitore, ha comunicato Collufio, “si aggiudicherà un premio pari ad euro 1.500 in servizi musicali dedicati alla promozione dell’artista”. Ancora, Collufio ha informato che, “per questa terza edizione, è stata stipulata una collaborazione con la casa discografica Tumor Records che metterà a disposizione il premio per il primo e secondo classificato che consiste nel fare esibire nella loro programmazione di concerti estivi anche gli artisti del Contest”.

La regia dello spettacolo è stata affidata a Riccardo Guerrera.