Sfida entusiasmante alla Infodrive Arena per la prima gara del 2024. L’Orlandina affronta la Virtus Ragusa in una sfida al vertice, domenica 7 gennaio alle 18: entrambe al primo posto in classifica a quota 22 punti, con i biancoazzurri che all’andata si imposero 65-68 in una gara dura e combattuta. Coach Bolignano spera di iniziare al meglio il nuovo anno.