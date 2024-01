Capo d’Orlando – Emozionante concerto di Silvia Mezzanotte. Piazza Matteotti gremita

Davvero un successo a Capo d’Orlando il concerto di Silvia Mezzanotte, svoltosi ieri sera in una Piazza Matteotti gremita. Ottimo risultato per cominciare al meglio il 2024, che potrebbe portare ad una rinascita, dal punto di vista degli eventi per Capo d’Orlando.

La cantante, una delle migliori voci della musica italiana, in un’ora ha emozionato ed intrattenuto i presenti eseguendo pezzi storici del suo repertorio: la maggior parte dei successi dei Matia Bazar, gruppo con cui ha collaborato dal 2000 al 2016, inclusa la vittoria al Festival di Sanremo 2002 con “Messaggio d’amore”, e alcuni brani di Min.

Una scommessa vinta: una punta di diamante nelle festività natalizie curate dal sindaco Franco Ingrillì e dall’assessore al turismo e spettacolo Giacomo Miracola. La serata inoltre è stata aperta dalla La Soluzione, nota band del territorio, che ormai da anni è protagonista delle notti danzanti sui Nebrodi e dintorni.

In un’ora, hanno ripercorso trent’anni di musica italiana, entusiasmando il pubblico e ricevendo apprezzamenti anche da Silvia Mezzanotte. La cantante bolognese, fresca sposa di un uomo siciliano di Mazara del Vallo, è stata accompagnata da basi musicali e due talentuosi chitarristi, Riccardo Cherubini e Lino De Rosa Davern.

La serata si è conclusa in grande stile con gli auguri di un felice anno nuovo al pubblico.

Foto di Natale Arasi