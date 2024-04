Ficarra – Una nuova casa di riposo per gli anziani

Con la recente sottoscrizione del contratto tra il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ficarra ed il legale rappresentante della società “Casa di Riposo San Biagio srls”, con sede in Patti, si è concluso il procedimento di locazione – previa ristrutturazione e adeguamento impiantistico e funzionale – di una porzione dell’immobile di proprietà comunale sito in località Logge del comune di Ficarra da utilizzare come casa di riposo per anziani.

L’iter, avviato con delibera di Giunta comunale nel dicembre del 2022, a cui è seguito la pubblicazione di un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse, si è sviluppato attraverso l’attivazione di un’apposita procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delegata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei comuni “Terra dei Lancia” che si è avvalsa di due commissari nominati dall’UREGA di Messina ed ha quindi aggiudicato il contratto di locazione all’operatore economico “Casa di Riposo San Biagio srls”, che in atto gestisce con successo e con pieno gradimento degli ospiti due strutture site rispettivamente a Ficarra e a Patti.

Il contratto di locazione, per un canone annuo di locazione pari ad €. 17.325,00, da rivalutare annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo, avrà durata di 25 anni ed il canone verrà corrisposto dal tredicesimo anno in poi per consentire al conduttore, nei primi dodici anni, di recuperare i costi delle migliorie che, comunque, resteranno a vantaggio dell’immobile.

Il locatario, infatti, dovrà affrontare gli ingenti costi dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico dell’immobile che dovranno svolgersi nel tempo massimo di due anni essere, previa redazione di apposito progetto esecutivo a totale carico del medesimo soggetto affidatario, la cui approvazione sarà di competenza dell’UTC del comune di Ficarra.

Tra gli oneri a carico del conduttore si rammentano:

l’utilizzo, per quanto possibile, di prodotti agricoli locali e di beni acquistati presso gli esercizi commerciali presenti nel comune di Ficarra;

l’impiego, per quanto possibile, di personale dipendente assunto in loco e/o di collaboratori professionali e professionisti operanti in Ficarra;

la promozione, con il coinvolgimento delle scuole, attività di formazione culturale che abbiano attinenza con la cura, il benessere e le attività ricreative per anziani, programmando eventi anche in accordo con l’amministrazione comunale in tutti gli spazi disponibili;

l’effettuazione di cicli periodici di screening dedicati alla popolazione residente, finalizzati alla prevenzione di eventuali patologie;

l’ospitalità gratuita presso la struttura aduna persona residente a Ficarra che verrà, di volta in volta, indicata dall’amministrazione comunale sulla base di una selezione operata fra gli anziani del paese bisognosi di cura che siano rimasti privi di valido sostegno familiare e si trovino in condizioni economiche tali da non consentire loro di sostenere il costo della retta normalmente pagata dagli utenti della struttura. A tale ultimo fine si precisa che verrà costituita una Commissione composta da un membro indicato dal gruppo di maggioranza, da un membro indicato dal gruppo di minoranza e dall’assistente sociale.

Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale che, attraverso il sindaco e l’assessore ai servizi sociali, sottolinea l’importanza del risultato raggiunto che consentirà alla popolazione anziana di poter contare, a breve, su una struttura moderna ed efficiente a loro destinata, iniziata quasi quarant’anni fa e che oggi grazie al coinvolgimento – nel pieno rispetto della normativa vigente – di capitali privati, potrà essere completata ed essere fruibile.