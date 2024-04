Pace del Mela: E’ iniziato il torneo di tennis “News3 Trees”

E’ iniziato con il match inaugurale il torneo di tennis “News3 Trees” che ha visto affrontarsi, sul sintetico di Pace del Mela, il filippese Giuseppe Barbaro e il messinese, monfortese di adozione, Massimo Scipilliti che hanno dato vita ad una bella partita durate 75′ e che ha visto Barbaro imporsi 6-4/6-3.

Un torneo diviso inizialmente in quattro gironi di qualificazione denominati: Nadal, Federer, Sampras e Panatta; i primi due di ogni girone giocheranno il “Torneo Connors” mentre gli altri il “Torneo Agassi” con la formula dell’eliminazione diretta fino alla finalissima che consegnerà il “Trofeo News3 Trees”.

Oggi saranno tre le partite in programma, alle ore 15:00, per il girone “Borg” il tennista locale Tonino Tambato affronterà Andrea Bongiovanni di Monforte San Giorgio; mentre per il girone “Panatta” alle ore 16:30 Francesco Patti di Olivarella affronterà il milazzese Alan De Marco e alle ore 18:00 derby del longano tra FRancesco D’Anna e Carmelo Sottile.

Intanto dopo la prima partita stati stati assegnati i punti per la Classifica N3T, dopo la vittoria Giuseppe Barbaro ha acquisito 65 punti, mentre Massimo Scipilliti 25. Il 28 dicembre 2024, grazie a questa classifica, si scoprirà chi sarà il Re del News3 Trees.