Disfunzione erettile: cause, sintomi e cure. Approfondimento in studio con il Prof. Carlo Magno – VIDEO

un approfondimento dedicato alla disfunzione erettile, con in studio il Prof. Carlo Magno, noto urologo messinese.

Si è parlato della problematica, che colpisce circa il 13% della popolazione maschile italiana: un uomo su otto. La patologia può avere un impatto significativo sulla vita degli uomini, sia dal punto di vista relazionale che mentale.

Oltre ad individuare le cause e i sintomi, il Prof. Carlo Magno ha indicato anche le possibili cure per la disfunzione erettile. Oltre alle pillole (Viagra, Cialis, ect.), ormai conosciute, ci sono anche delle nuove vie per curare il problema.

Le pillole, infatti, possono essere inefficaci o portare ad effetti collaterali in alcuni individui.

Tra i nuovi metodi vi sono anche le “onde d’urto a bassa frequenza”, raccomandate a coloro che non rispondono bene ai trattamenti convenzionali o che desiderano evitare gli effetti collaterali dei farmaci. Questo trattamento si basa sull’uso di onde acustiche a bassa intensità che stimolano la vascolarizzazione e la rigenerazione tissutale nell’area del pene.

Per ulteriori informazioni ecco il numero da contattare: 3337649797.