Galati Mamertino, finanziati 247.000€ per il campo di calcetto

c) la Realizzazione di idonei spazi per collocazione di panchine (atleti – tecnici) e per tavolo cronometrista;

Un altro punto del programma politico/amministrativo proposto ai cittadini che sta per realizzarsi!! Il lavoro sugli impianti sportivi galatesi nasce da un’idea di paese in cui vogliamo vivere e far crescere i nostri figli e ha le sue origini nel lavoro di progettazione e programmazione che l’Amministrazione Amadore ha messo in piedi con gli uffici comunali e i vari tecnici per cambiare in meglio e per sempre il “volto” e la vivibilità, le opportunità e i servizi di un centro montano dal quale vorremmo che nessuno voglia più scappare o andare via.