San Marco d’Alunzio: bilancio in avanzo e ok per il turismo

Numeri importanti sul turismo, valorizzazione e tutela delle ricchezze ambientali, conti in ordine con 4 milioni di euro di avanzo. Si chiude positivamente il 2023 per l’amministrazione comunale aluntina, guidata da Filippo Miracula, che in questi giorni è impegnata con il cartellone natalizio, tra concerti, spettacoli, mercatini ed eventi della tradizione, l’attenzione è rivolta non solo a potenziare l’offerta turistica, ma anche trovare nuove strategie di sviluppo del territorio. Intanto oggi a partire dalle 17 tanto gusto e dolcezza in piazza.