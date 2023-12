A20 Messina-Palermo: chiusure e parzializzazioni di carreggiata nel tratto S. Agata-S. Stefano-Cefalù. Ecco quando e dove

Lavori di risanamento e implementazione dei sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto. Queste le motivazioni per le quali, già da oggi, Il Consorzio Autostrade Siciliane ha predisposto alcune limitazioni al transito sulla A20 Messina-Palermo.

In particolare sia oggi, giovedì 21 dicembre, che domani venerdì 22 dicembre nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 17.00 in direzione Messina chiuso al traffico il tratto compreso tra gli svincoli di Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello, con uscita obbligatoria a Santo Stefano di Camastra. La limitazione si è resa necessaria per consentire lavori di implementazione implementazione dei sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti e viadotti.

Fino alle ore 20 del 31 dicembre, invece, disposta la parzializzazione della carreggiata, con chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo le esigenze, in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo di Sant’Agata di Militello e Cefalù. La restrizione si è resa necessaria al fine di consentire lavori di implementazione implementazione dei sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di gallerie.

Infine in CAS ha reso noto che dalle 20 di domani, venerdì 22 dicembre 2023 alle 20 del 22 gennaio 2024, verrà chiusa la rampa in uscita dello svincolo di Buonfornello per i veicoli provenienti da Messina in transito in direzione Palermo. La chiusura è funzionale allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale del viadotto “Fiume Imera”.