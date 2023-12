Lavoratori Asu: c’è la stabilizzazione a 24 ore per quelli in servizio nella pubblica amministrazione

Ok all’integrazione oraria a 24 ore dei lavoratori Asu in servizio nelle pubbliche amministrazioni. Così ha votato favorevolmente la commissione bilancio dell’Ars con un emendamento alla finanziaria.

“Un risultato che avevo chiesto a più riprese anche in passato con disegni di legge e in interrogazioni e che adesso ha ottenuto la condivisione trasversale delle forze politiche che ringrazio, ha dichiarato l’onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana; l’agognato traguardo della stabilizzazione è un obiettivo di giustizia sociale per migliaia di lavoratori che hanno per 30 anni prestato servizio nei comuni e negli altri enti pubblici e che svolgono servizi indispensabili per le pubbliche amministrazioni e le comunità, senza nemmeno tutela previdenziale. Credo che per loro stavolta sarà un Natale diverso, all’insegna dell’ottimismo”.