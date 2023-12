Caronte & Tourist presenta “Onde sonore”, tra spettacoli e solidarietà

Presentato il programma della IX edizione di “Onde Sonore”, iniziativa fortemente voluta dal Gruppo Caronte & Tourist, finalizzata soprattutto alla racconta fondi da destinare ad organizzazioni ed enti che svolgono attività sociali nel territorio della città di Messina. Gli incassi raddoppiati andranno ad ABC – Amici dei Bimbi in Corsia, l’Associazione di volontariato che da quattordici anni si impegna a rendere meno triste la degenza dei bambini ricoverati presso i nosocomi Policlinico e Papardo di Messina.

Particolarmente soddisfatto il responsabile del personale e della Comunicazione di Caronte & Tourist Tiziano Minuti il quale “ha messo in risalto uno degli scopi e delle finalità che il Gruppo persegue; un occhio attento verso coloro che operano in particolari ambiti della vita sociale e cercano, con grande impegno e dedizione, ad aiutare chi si trova in difficoltà”. Anche per questa occasione, dice Minuti, “sponsor etico di Onde Sonore, “Posto Occupato”; quel posto lasciato vuoto da una donna vittima di femminicidio che avrebbe voluto essere presente ma qualcuno glielo ha impedito”.Max Garrubba direttore artistico, ha previsto la presenza di gruppi calabresi e siciliani esponenti di quel folk che rappresenta l’identità e l’autenticità dei due territori. La location il palco della nave Elio in navigazione tutti i venerdì tra il 15 dicembre e il 5 gennaio, a partire dalle 18,00 fino alle ore 22,00.

Mattanza, A Simenza, Malarazza e Cantustrittu le quattro band che allieteranno le traversate dei tanti ospiti delle navi della Caronte & Tourist. Diverse le sonorità che presenteranno i gruppi; dalla cura di testi antichi rielaborati e riproposti con una musicalità ricercata e sofisticata, alla briosità e coinvolgimento emotivo grazie anche alla voce di Faisal Taher, già componente dei Kunsertu, al rock influenzato dalle sonorità del sud per finire alla tradizione e alla storia siciliana trasmessa attraverso la musicità tipica dello Stretto. Interessantissimi gli altri due eventi organizzati con Babbo Natale e la Befana domenica 17 dicembre e il 6 gennaio giorno dell’Epifania; a bordo della nave Telepass, a partire dalle 10,00, i bambini saranno accolti da dolci, doni e tanta animazione.

Si attende una grande partecipazione perché gli spettacoli sono divertenti e molto accattivanti, uno scenario, quello lo Stretto, unico al mondo e poi, la finalità sociale troverà grande consenso.