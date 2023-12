Sant’Agata Militello, un presepe nel cuore delle contrade Gaglio e Cavarretta. L’iniziativa del signor Vincenzo Fazio

Un vero e proprio piccolo villaggio di Natale, nel cuore delle contrade Gaglio e Cavarretta a Sant’Agata di Militello. E’ il frutto della passione e del lavoro dei privati cittadini delle due frazioni che si sono prodigati, per oltre due mesi, per realizzare un presepe a grandezza d’uomo: capanne, vasca con i pesci, recinti con tanto di animali veri. E’ stato inaugurato venerdì 8 dicembre, alla presenza degli amministratori comunali.

Un faro del fare per la comunità. A promuoverlo il signor Vincenzo Fazio, che nonostante i suoi 80 anni non ha smesso di credere nello spirito del Natale, da far vivere soprattutto ai più piccoli, nell’impegno sociale e nel valore dell’amicizia.