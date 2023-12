Brolo, un Natale ricco di eventi: dalla musica al buon cibo, in programma un cartellone per tutti i gusti e le età

Il Comune di Brolo è lieto di annunciare l’avvio di una straordinaria serie di eventi natalizi che avranno luogo in varie location della città a partire dall’8 dicembre fino al 6 gennaio.

Quest’anno, la magia del Natale in Brolo si espanderà in un calendario ricco di attività, concerti, spettacoli e tradizioni culinarie, progettati per deliziare e coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

L’avvio delle celebrazioni sarà segnato dallo spettacolare Santa Claus Village Show in Piazza Dante dall’8 al 10 dicembre. L’evento, organizzato dall’Animazione Boom Boom, promette di essere un’esperienza indimenticabile per i più piccoli. La nostra intervista all’assessore al turismo Nuccio Ricciardello.