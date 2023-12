Basket, grande attesa per il derby tra Infodrive Capo d’Orlando e Basket Barcellona 4.0 – VIDEO

E’ tempo di derby tra Infodrive Capo d’Orlando e Basket Barcellona 4.0; una gara sentita da ambo le parti, con l’ultimo incontro ufficiale tra le due formazioni messinesi che risale al 2014 nei playoff di Serie A2, con l’Orlandina che vinse la decisiva gara 4 al PalAlberti grazie soprattutto alle triple ignoranti di Gianluca Basile nel finale.

Allora era la Sigma Barcellona, un’altra società, ma in termini di campanilismo le cose non cambiano poi di molto. La formazione di coach Bolignano oggi è capolista del campionato e non sembra avere intenzione di fermarsi