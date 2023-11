Brolo: oltre 340 mila euro di fondi regionali per completare il cineteatro comunale

Finanziato il completamento del cineteatro comunale di Brolo con fondi regionali per oltre 340 mila euro. Grazie all’iniziativa del sindaco Giuseppe Laccoto, l’esecutivo regionale, con queste risorse, consentirà di ultimare la riqualificazione del cinema comunale che, così, verrà trasformato in cineteatro e diventerà struttura modello e innovativa.

Il cineteatro sarà punto di riferimento per un pubblico ampio, intergenerazionale, a cui proporre una offerta culturale diversificata. Sarà un vero e proprio centro culturale multidisciplinare in grado di accogliere attività diversificate, quali musica, cinema, arti performative, incontri e formazione.

Uno spazio pensato soprattutto per i giovani che avranno modo di sviluppare le proprie tendenze artistiche con corsi mirati, ma sarà una struttura in grado di ospitare grandi eventi, rassegne teatrali e di cabaret.

Con il nuovo cineteatro, ma anche con il nuovo palatenda, per il quale i lavori sono in corso, vogliamo dare risposte da un lato ad un territorio ricco di contenuti ma carente di contenitori e dall’altro rispondere all’esigenza di aggregazione per i giovani e i meno giovani.

“Con i fondi per il completamento del cineteatro – ha ricordato il sindaco Laccoto – otteniamo l’ennesimo finanziamento nel settore delle opere pubbliche che ci consentono di dotare Brolo di strutture importanti destinate all’aggregazione, alla socializzazione e al richiamo turistico. Entro la fine dell’anno relazionerò su tutti i finanziamenti ottenuti destinati alla crescita economica e sociale di Brolo”.