Sinagra – Il 19 novembre la premiazione della XXI edizione concorso “balcone fiorito”

Nella giornata di domenica 19 novembre 2023 il paese di Sinagra si è colorato delle sfumature dei fiori stagionali che come ogni anno, da ventun anni genera bellezza e interesse con il concorso e la premiazione “Balcone Fiorito”, promossa dalla Pro Loco di Sinagra come sempre, con il patrocinio del comune di Sinagra, dell’Università degli Studi di Palermo, del Garden Club di Messina, della fondazione Antonio Presti Fiumara d’Arte, del Consorzio Nazionale Comuni Fioriti e dell’UNPLI.

Ad aprire i lavori il Convegno “Fiori, Bellezza e Arte” che è stato moderato, dal coordinatore di Bella Sicilia Michele Isgrò. La manifestazione ha avuto inizio con i saluti istituzionali della Presidente della Pro Loco Vincenza Mola, del Vice Sindaco di Sinagra Guglielmo La Cava, della Presidente del Garden Club di Messina Flora Bombarda Salleo, del Presidente della Fondazione Fiumara d’Arte Antonio Presti e dell’Onorevole Calogero Leanza.

Durante la serata è stata comunicata la piacevole notizia del Premio di Comunicazione vinto dalla Pro Loco in ambito del concorso nazionale “Comune Fiorito” ricevuto a Bellegra, Roma, per la pubblicità fatta sui social e suoi giornali del patrimonio naturalistico di cui Sinagra è ricca.

Le riflessioni che sono emerse durante la serata riguardano l’obiettivo finale che deve essere univoco per migliorare le qualità del territorio e della vita dei cittadini. La Presidente della Pro Loco, ha voluto sottolineare come la riuscita anno dopo anno dell’evento può accadere solo grazie a tutti i cittadini, al loro impegno e alla costanza nell’abbellire i giardini e i balconi che rendono Sinagra un vero esempio positivo riconosciuto in tutta Italia.

Molteplici sono stati i premi che da quest’anno hanno visto gli storici partecipanti al concorso fuori gara in quanto oramai hanno raggiunto livelli prestigiosi, tanto da diventare meta per i turisti. Premiati: Francesca Mola, Eloisa Coci, Maria Rosa Bonfiglio, Rosina Coci, Angela e Gaetano Gattarello, Maria Teresa Bonfiglio, Rosaria Torre, Santino Musca, Angela e Nino Rosetta, Elena e Donato Modugno, Caterina Pullella, Maria Oliveri, Maria Nuzzo, Angela e Giuseppe Vinci , Giuseppina Pullella, Ornella e Enzo Pintabona, Antonella e Umberto Russo, Rosetta Fogliani.

Verde privato urbano vicoli:

1° premio Ratto Carmela , 2° premio Fogliani Anna e Marabito Maria, 3° premio ex Aequo Nirella Anna, 3° premio ex Aequo La Cava Dorotea e Melo

Giardino e Terrazzo:

1° premio Giovanna e Salvatore Gaudio , 2° premio famiglie Araso/Faranda, 3° premio Bonfiglio Carmela

Verde privato extraurbano, balconi fioriti e giardini:

1° premio Rita e Massimo Calamunci, 2° premio ex Aequo Maria e Gaetano Faranda, 2° premio ex Aequo Maria e Giuseppe Saitta , 3° premio famiglia Musca/Murabito.

Esercizi Pubblici:

1° premio ristorante Da Angelo , 2° premio Fratelli Borrello, 3° premio ex La Pergola, 3° premio ex Aequo La Tavernetta.

Condomini: Arriese – Camuti – Vinci

Artistici : diploma Carmela Puglia

Premio: Attestati della Pro Loco

Don Pietro Pizzuto, Lo Presti Giovanni e Salvatore Napoli.

Alle premiazioni si sono alternati gli interventi poetici di Antonella Fogliani, del professore Domenico Orifici, di Franca Faranda letta da Gloria Russo Fano, di Rosamaria Mangano, di Lina Santangelo e di Michaela Pinto. Presente all’evento anche la Presidente dell’Associazione “Il Filo della Memoria” Marilia Gugliotta di Librizzi che si è complimentata del livello che questo storico concorso ha raggiunto a Sinagra. Ad esprimere gratitudine ed apprezzamento Don Pietro Pizzuto, parroco di Sinagra.

Al termine la Presidente ha voluto omaggiare tutti i partecipanti al concorso con quadri ricamati sul lino da lei realizzati raffiguranti balconi, terrazze e giardini fioriti. Tra i premi speciali anche quello del “Corso di Giardinaggio dedicato a Rosina Pintabona” consegnato a Tina Coppolina dalla stessa famiglia Russo-Pintabona.

A far da cornice all’evento oltre ai quadri della Presidente Vincenza Mola vi erano anche dei vasi realizzati dall’artista Carmela Puglia e una tela di texture art dell’artista Michaela Pinto che poi è stata donata per la sede della Pro Loco.

La Presidente e l’intera Pro Loco ci tengono a ringraziare gli enti che hanno collaborato con l’Associazione, gli sponsor che hanno consentito di realizzare il buffet di dolci tipici, i soci e le ragazze del servizio civile che hanno collaborato per la riuscita dell’evento che ha riscosso particolare entusiasmo e ha visto la presenza e la partecipazione di un numeroso pubblico.

Angela Serena Lo Conti