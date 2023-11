Galati Mamertino, rinviato al 2 e 3 dicembre l’evento “Scjalati Autumn Fest”

Galati Mamertino si prepara a celebrare l’autunno con la manifestazione “Scjalati Autumn fest”, evento organizzato dal comune galatese e dall’assessorato regionale turismo, sport e spettacolo e dedicato ai prodotti tipici ed alla tradizione gastronomica del territorio, nella suggestiva cornice dei colori e dei paesaggi offerti dei Monti Nebrodi.

La manifestazione era prevista inizialmente per il weekend del 25 e del 26 novembre, ma è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo previste in Sicilia. La nuova data è stata fissata per sabato 2 e domenica 3 dicembre.

Un weekend dedicato alla scoperta del territorio, con la possibilità di effettuare escursioni e visite guidate attraverso i singolari itinerari offerti dalla natura e dalle bellezze storiche ed architettoniche del centro urbano, mentre in piazza San Giacomo saranno allestiti gli stand per l’esposizione e la degustazione dei prodotti tipici locali: dalle castagne all’olio d’oliva, dalle fave alle nocciole, dal miele ai funghi, dal suino nero alle crespelle.