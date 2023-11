L’I.C. Marconi di Sant’Agata Militello festeggia la “Giornata nazionale degli alberi”

Anche l’I.C. ”Marconi” di Sant’Agata Militello, guidato dall’ing. Antonino Macula, ha festeggiato la “Giornata nazionale degli alberi”, istituita nel 2013 allo scopo di valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ecosistema, con una serie di iniziative che hanno coinvolto e visto protagonisti docenti e alunni dei tre ordini di scuola e dei plessi di Alcara, Militello e Sant’Agata.

Nella giornata di martedì 21 novembre, sono state inaugurate, negli spazi verdi dei tre plessi della scuola, delle serre didattiche realizzate grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del progetto PON “Edugreen – Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Il percorso che ha portato a questo risultato parte da lontano. Da diversi anni, infatti, negli spazi esterni della scuola vengono realizzati orti didattici per abituare gli alunni al rapporto con la Natura e con ciò che ci mette a disposizione. La promozione di uno stile di vita sano, fondato sul recupero delle tradizioni, sul “fare” in alternativa al semplice “consumare”, rappresenta uno dei cardini della nostra azione educativa. Nella stessa giornata, nella sede centrale, sono stati messi a dimora quattro alberelli d’ulivo, simbolo di pace, amore e speranza, uno dei quali dedicato a Giulia Cecchettini. Una targa commemorativa verrà collocata in sua memoria sotto uno di essi. Presenti all’inaugurazione il dirigente scolastico, che ha sostenuto le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa, docenti e alunni dell’istituto.

Il momento è stato impreziosito dalla presenza degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, che hanno fatto da “cicerone” ai compagni più piccoli. L’attività è stata realizzata con il contributo delle docenti di scienze Paola Alizzi, Marinella Rando, Silvia Triglia e sotto la supervisione discreta ma sempre attenta dell’insegnante Patrizia Borgese. Nella mattinata di lunedì 20 novembre le classi prime della scuola secondaria di 1° grado del plesso di Sant’Agata Militello hanno partecipato a un interessante incontro nato dalla sinergia e dalla collaborazione tra il nostro istituto e l’Ente Parco dei Nebrodi. La flora del Parco dei Nebrodi è stato il tema trattato dagli esperti esterni: Rita Pioppo e Gino Fabio.

La dottoressa Pioppo, dopo aver spiegato che i parchi naturali vengono istituiti per “tutelare un ambiente naturale dall’intervento distruttivo dell’uomo”, ha effettuato un breve ed efficace excursus storico, paesaggistico, naturalistico del Parco dei Nebrodi, soffermandosi sulla varietà e specificità della flora. Il dottore Fabio ha fatto fare agli alunni un meraviglioso viaggio a ritroso nella storia della nostra Sicilia. Ha catturato la loro attenzione soffermandosi sulle usanze e sui culti ancestrali dei Nebrodi, che affondano le loro radici nella mitologia classica.

Maria Vitale