Torneo New3 Trees: La finale sarà Barbaro contro Maffei

Sarà un derby filippese a contendersi il primo trofeo di tennis “New3 Trees” a Pace del Mela per la “Conference Nadal”, parte alta del tabellone, di fronte Enzo Maffei e Giuseppe Barbaro, amici nella vita e più volte avversari in campo ed entrambi trionfatori qualche anno fà sul sintetico di Pace del Mela.

Giuseppe Barbaro ha battuto Salvo Marino, in 60′, 6-3 6-0, mentre Enzo Maffei ha battuto, dopo 110′, Francesco Anania 7-6 7-6.

Per la “Conference Agassi”, parte bassa del torneo, si affronteranno Nino Chiofalo di Terme Vigliatore e Giuseppe Sturniolo di Messina. Il primo ha battuto in semifinale Massimo Scipilliti di Monforte Marina 6-2 3-6 7-1, il secondo ha battuto il milazzese Alan De Marco 6-2 6-4.

Un torneo che dopo la fase a gironi si è proiettato, tra mille emozioni, nelle qualificazioni che sono state sempre spettacolari e giocate nella massima correttezza.

Domenica 19 maggio a partire dalle ore 16:00 inizieranno le finali, i primi a scendere in campo saranno Nino Chiofalo e Giacomo Sturniolo per la “Conference Agassi”, a seguire Giuseppe Barbaro ed Enzo Maffei per la “Conference Nadal”.

Al termine delle partite premiazione e rinfresco per i tennisti e per il pubblico offerto dallo staff del circolo sportivo “New3 Trees”.

La nuova classifica a punti N3T vede al primo posto Giuseppe Barbaro con 333 punti, davanti a Maffei che ha 289 punti e Francesco Anania con 227 punti. Chiunque volesse partecipare ai prossimi tornei e conference può contattare il 329 1236459.