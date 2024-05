Messina, l’On. Romagnoli incontra i giovani messinesi: “Un ponte tra fede Cristiana e impegno politico alle Elezioni Europee”  

Con le elezioni Europee alle porte, l’attenzione si sposta non solo sui programmi politici dei candidati, ma anche sulle loro convinzioni personali e sui valori fondamentali che li guidano. L’On. Massimo Romagnoli, noto per il suo ruolo di Presidente della V Commissione CGIE “Promozione del Sistema Italia all’Estero” e candidato alle prossime elezioni Europee con “Alternativa Popolare”, ha partecipato ieri all’evento di presentazione del progetto “Il processo democratico in azione” presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Metropolis” e finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+, è stata patrocinata dal Comune di Messina e si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani messinesi alla vita politica, aumentando la consapevolezza dell’importanza di essere cittadini attivi e incrementando, in tal modo, l’affluenza al voto.

Durante l’incontro, l’On. Romagnoli ha offerto ai giovani presenti non solo la sua visione politica, ma anche una profonda riflessione sulla sua fede cristiana e il suo impatto sulle imminenti elezioni Europee. Uno dei momenti più significativi è stato quando ha parlato di come la sua fede influenzi il suo impegno politico, sottolineando l’importanza dei valori evangelici nella sua vita e nel suo lavoro.

Per l’On. Romagnoli, “la fede cristiana non è solo una componente personale, ma un elemento che permea ogni aspetto della mia vita, compresa la mia attività politica. Per me, è fondamentale incarnare i principi di amore, compassione e solidarietà nel mio lavoro per la comunità. Cerco costantemente di portare avanti politiche che riflettano questi valori fondamentali, lavorando per il benessere di tutti i cittadini e promuovendo l’uguaglianza e la giustizia sociale. La mia fede mi guida nel servire gli altri e nel cercare di fare del mondo un luogo migliore per tutti, indipendentemente dalle differenze o dalle circostanze.”

La presenza a Messina dell’On. Massimo Romagnoli e il suo dialogo aperto con i giovani della città hanno testimoniato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel processo politico e nella riflessione su questioni di rilevanza sociale ed etica.