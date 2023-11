Gioiosa Marea: protocollo d’intesa tra il comune e Federconsumatori Sicilia per aprire uno sportello informativo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

E’ stato firmato quest’oggi il protocollo d’intesa tra il comune di Gioiosa Marea e Federconsumatori Sicilia finalizzato all’apertura di un nuovo sportello informativo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Lo sportello sarà collocato nei locali del comune e sarà aperto il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Il nuovo sportello informativo aprirà dalla prossima settimana, ma chiunque sia interessato a ricevere informazioni può contattare già adesso l’esperto di Federconsumatori all’indirizzo email ce.federconsumatori@gmail.com.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una forma di aggregazione tra i piccoli produttori di energia rinnovabile, in particolar modo da fonte fotovoltaica, e i consumatori domestici di energia elettrica. Lo scorso luglio il comune di Gioiosa Marea ha emanato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare a due comunità energetiche: una tra produttori e una tra consumatori di energia.

La collaborazione con Federconsumatori Sicilia si inserisce in questo percorso di creazione delle CER a Gioiosa Marea, con il comune che mette a disposizione i locali per ospitare Federconsumatori, che a sua volta fornirà consulenza gratuita ai cittadini sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

“Le CER sono una bellissima opportunità per tutti i cittadini – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – sia dal punto di vista economico che sociale e ambientale. Per questo siamo molto felici di collaborare con il Comune di Gioiosa Marea e ringraziamo il sindaco Tindara La Galia, che ha intrapreso questa strada e ha scelto di collaborare con la nostra associazione. Auspichiamo protocolli d’intesa simili anche in altri Comuni siciliani”.