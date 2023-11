Catania, guida auto in stato di ebrezza e tenta di sfuggire alla Polizia. 21enne denunciata

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato una 21enne per guida in stato di ebbrezza e per oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti della Squadra Volante, nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, transitando in piazza Borsellino, hanno notato un’auto – con a bordo 3 persone – mentre imboccava a folle velocità via Domenico Tempio.

I poliziotti, dopo aver invertito la marcia, hanno intimato alla conducente di fermarsi, ma questa ha proseguito la sua corsa. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso, poco dopo, in piazza Giovanni XXIII, dove gli agenti sono riusciti a fermare l’auto in sicurezza.

A quel punto gli operatori hanno sottoposto a controllo la conducente e i passeggeri. Inoltre, con il supporto degli agenti della Polizia Stradale, hanno effettuato accertamenti sul tasso alcolemico, che hanno dato esito positivo per la 21enne con un tasso superiore al limite previsto dal Codice della Strada.

La conducente, pertanto, è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.