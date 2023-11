Incidente stradale stanotte, intorno alle 2, sulla Strada Statale 113 al km. 97+500, nei pressi del rifornimento di carburanti “lblea”.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento una Lancia Y ed una Reanault Scénic. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia di Patti.