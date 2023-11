Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi tra due mezzi pesanti sulla A20, nel tratto tra gli svincoli di Barcellona P.G. e Milazzo.

In corso di accertamento le cause che hanno provocato il sinistro, in cui è rimasto lievemente contuso uno dei due conducenti dei mezzi coinvolti. Sul posto la Polstrada della sottosezione A20 di Messina. Traffico rallentato sul tratto e gestito su una sola corsia, per consentire la rimozione dei mezzi e dei detriti.