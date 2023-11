Sant’Agata Militello, la fiera storica è occasione per fare prevenzione contro il diabete. Iniziativa del Lions Club

Approfittare della grande affluenza di avventori che si recano alla fiera storica di Sant’Agata di Militello per fare prevenzione contro il diabete. Questa l’iniziativa messa in campo oggi dal Lions Club di Sant’Agata di Militello, guidato dall’architetto Sandra Russo, che ha voluto celebrare così la giornata mondiale contro questa patologia che ricorre il 14 novembre di ogni anno.

Grazie all’ospitalità presso lo stand della Protezione Civile, allestito in via Cosenz nei pressi degli uffici comunali ed alla collaborazione gratuita degli infermieri professionali Francesco Muschio, e Calogero Frusteri del PPT- Pronto Soccorso dell’ospedale santagatese, sono stati eseguiti i gluco-test rapidi, che permettono di verificare immediatamente i valori della glicemia nel sangue. Un piccolissimo prelievo di sangue con un penna pungidito e il successivo controllo attraverso un dispositivo digitale che consente in modo rapido, quasi istantaneo di individuare eventuali casi di diabete. Oltre 150 le persone che si sono sottoposte al test in modo volontario. Tra questi, due persone hanno scoperto grazie al test effettuato oggi di avere un valore di glicemia superiore al range alla norma e grazie a questo adesso potranno effettuare eventuali ulteriori approfondimenti del caso.

Iniziative di questo tipo possono rivelarsi di grande utilità per coloro che sono affetti da questa patologia ma non lo sanno ancora, poiché la fase di prevenzione è fondamentale contro il diabete, che è una malattia silente e che può causare gravi danni cronici alla salute.