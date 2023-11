Si è svolta ieri sera al campo sportivo di Pissi a Capo d’Orlando la cerimonia per la consegna di un defibrillatore, acquistato grazie ad una raccolta fondi e donato alla podistica capo d’orlando. In questo modo giovani atleti e atlete potranno allenarsi in tutta sicurezza, sperando sempre che lo strumento non venga mai utilizzato. Presente, oltre ai donatori, al sindaco e a tantissimi bambini, anche il vice presidente del CONI Sicilia Enzo Falzone