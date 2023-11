Raccuja entra nel vivo della redazione del PUG. Grande partecipazione al Castello Branciforti

Si è svolta sabato scorso nell’incantevole cornice del Castello Branciforti la prima fase di partecipazione (prevista dall’art.6 della L.R. 19/2020 e smi) sul PUG di Raccuja.

All’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ivan Martella hanno partecipato attivamente oltre ai progettisti anche i rappresentanti e delegati degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi, dei Periti Edili, anche i tecnici presenti sul territorio, gli attori economici, moltissimi cittadini.

“Con questo momento di partecipazione aperta e trasparente – dichiara il Sindaco Martella – Raccuja entra nel vivo della redazione dello strumento urbanistico che porta con sé (anche per via del rinnovato dispositivo normativo in materia urbanistica della Regione Siciliana) importanti fattori innovativi sostanziali e procedurali che ci auguriamo possano dar slancio al nostro territorio favorendo un riequilibrio complessivo di alcune criticità e anche rinnovato vigore per il nostro territorio rivolto alle generazioni future. Ripongo una grande fiducia in questo Piano che assume lo slogan: “Raccuja verso il 2040. Sviluppo sostenibile tra bellezza, identità e futuro”, uno slogan che riflette una visione strategica del territorio e racchiude l’anima del nostro centro fissandogli obiettivi che intendiamo portare avanti nei prossimi anni”.

Soddisfatto sull’esito della giornata anche l’Assessore l’Ingegnere Nunzio Salpietro, il quale sottolinea l’importante presenza di molti cittadini e gli operatori economici presenti sul territorio che hanno posto domande, hanno sottolineato riflessioni e soprattutto hanno mostrato l’interesse verso le scelte che determineranno l’assetto futuro del nostro comune.

All’evento hanno dato il proprio contributo anche i progettisti del PUG, in presenza del Prof. Andrea Marçel Pidalà, Urbanista e Docente presso l’Università degli Studi di Palermo (capogruppo dei progettisti); del Dott. Sebastiano Calderone, Agronomo; del Dott. Giovanni Bertilone, Geologo (assente per motivi familiari l’Ingegnere Carlo Cardaci co-progettista), i quali ognuno per i proprie aspetti e competenze hanno fornito risposte e chiarimenti alle domande poste oltre ad illustrare ai cittadini le fasi della redazione dello strumento urbanistico e descrivere le importanti novità introdotte dalla L.R.19/2020 in materia di pianificazione urbanistica comunale.

Prima dell’avvio e completamento degli studi specialistici propedeutici (Studio Geologico e Studio Agricolo Forestale, di Compatibilità idraulica, Studio Socio-Economico e Archeologico) la fase della partecipazione verrà ulteriormente estesa per altri 30 gg mediante la pubblicazione di un questionario online sul sito web del Comune alla quale tutto il pubblico interessato potrà far pervenire proposte e istanze di interesse pubblico eventualmente da inserire nel PUG.

“Siamo convinti di aver intrapreso un percorso importante – sottolinea il Sindaco Ivan Martella– forse Raccuja è (come è stato rilevato da alcuni rappresentanti degli ordini) tra i primi Comuni a intraprendere il nuovo corso della pianificazione urbanistica comunale ai sensi della recente norma. Personalmente – conclude Martella– sono ancora più felice per questo strumento che potrà essere per noi anche una bussola di orientamento per l’assetto futuro del nostro centro che come tanti altri, in questo momento storico, richiede, soprattutto per le generazioni che verranno, la necessità di trovare i veri motivi per rimanere, non abbandonarlo anzi rinvigorirlo e rilanciarlo”.