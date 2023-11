San Marco D’Alunzio: con due musei è nella “Rete dei Musei Comunali della Sicilia”

Il comune di San Marco D’Alunzio ha aderito alla “Rete dei Musei Comunali della Sicilia” proposta dall’Anci Sicilia. Così ha deliberato l’amministrazione di Filippo Miracula, nominando referente per questa iniziativa la dottoressa Maria Teresa Rabbone.

Risale alla seduta del 20 luglio scorso della commissione attività produttive dell’Anci Sicilia il lancio della proposta di costituire una “Rete dei Musei Comunali della Sicilia”, con l’Anci Sicilia capofila, che, alla luce delle varie adesioni e delle nomine dei referenti, dovrà costituire l’assemblea consultiva a cui spetteranno le decisioni su questa rete.

Alla data del 16 ottobre scorso avevano manifestato interesse a aderire novantotto comuni per un totale di oltre duecento musei. Il comune montano ha aderito con il Museo della cultura e delle arti bizantine e normanne ed il museo “idea” delle scienze e della tecnologia.

In chiave culturale si inserisce anche l’affidamento del servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e cartolina dedicati all’edizione 2023 di “San Martino nel Borgo Aluntino” che si svolgerà a San Marco d’Alunzio nei giorni 11 e 12 Novembre. Questa iniziativa si collega a Poste Italiane, che ha proposto al comune il pacchetto relativo alla filatelia dei borghi più belli d’Italia, ente di cui il comune montano fa parte.

Infine l’esecutivo Miracula ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del centro storico mediante interventi di ristrutturazione di percorsi viari a transitabilità pedonale per 700 mila euro. L’amministrazione, tramite l’Unione dei comuni “Paesi dei Nebrodi” a cui il comune appartiene, parteciperà al bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni della Presidenza del Consiglio dei Ministro – Dipartimento Casa Italia.