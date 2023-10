Fugge all’alt della polizia. Inseguimento in via Medici a S.Agata Militello. Minore sanzionato e motociclo sequestrato

Pesanti sanzioni per violazioni al codice della strada e motocliclo posto sotto sequestro. Queste le conseguenze per la bravata di un minore, che nella giornata di oggi ha pensato bene di sfuggire ad un posto di controllo della polizia di Sant’Agata di Militello.

Tutto é avvenuto intorno alle 13:30 quando una pattuglia della polizia di Stato del commissariato santagatese, guidato dal vice questore aggiunto Giuseppe Ambrogio, impegnata in ordinari controlli su strada, ha imposto l’alt ad un giovane che viaggiava a bordo di un ciclomotore in Via Medici. ll ragazzo, però, per motivi che non sono stati resi noti, si sarebbe prima fermato, per poi fuggire improvvisamente, in direzione Torrenova. A quel punto é scattato l’inseguimento, con il giovane lanciato a folle velocitá. La scena é stata ripresa da alcuni presenti nella zona della chiesa di San Francesco e il video dell’inseguimento é diventato virale sui social. Il giovane, però, é stato raggiunto e fermato dagli agenti, che hanno poi proceduto ad elevare le relative sanzioni e a sequestrare il mezzo.