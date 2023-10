Scontro tra due vetture questa sera sulla SS113 a Capo d’Orlando, subito dopo il bivio di San Martino in direzione Messina.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una BMW ed una Audi. Danni alle vetture, ad una in particolare, ma fortunatamente non ci sono feriti. Il traffico, invece, é stato rallentato per consentite le operazioni di rimozione dei mezzi.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Capo d’Orlando e i carabinieri del nucleo radiomobile di S. Agata Militello.