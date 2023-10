Castell’Umberto piange Carmelo Monastra, aveva solo 30 anni

La tragedia che si è verificata ieri mattina a Castell’Umberto non smette di tormentare la comunità. Carmelo Monastra, 30 anni, era impegnato a tagliare la legna in una casa di campagna, quando un grosso tronco, per cause ancora in corso di accertamento, gli è finito in testa, causando un trauma mortale.

Subito sono stati attivati i soccorsi: è giunta sul posto un’ambulanza del 118 che, viste le condizioni critiche del ragazzo, ha chiamato subito l’elisoccorso per un pronto intervento. Purtroppo l’elisoccorso, una volta giunto, non è servito alla causa. Il ragazzo ha smesso di respirare poco dopo. Una tragedia immane, su cui bisogna fare chiarezza.

Sul posto sono giunti i Carabinieri del Reparto Operativo della Compagnia di S. Agata Militello e la Polizia municipale di Castell’Umberto, per tutti i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Sul corpo di Carmelo è stata disposta l’autopsia, che verrà eseguita all’ospedale Papardo di Messina, dove la salma è stata trasportata: anche qui si cercherà di capire meglio cosa abbia causato la morte del giovane.

Carmelo era molto conosciuto in paese: viveva con le sue due sorelle e la mamma, il padre invece era morto qualche anno fa. Aveva in mente di sposarsi, con la sua fidanzata. Adesso rimane soltanto il ricordo di un giovane benvoluto e apprezzato nella comunità, tutti increduli di fronte a questa immane tragedia.