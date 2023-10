Calcio – Il derby in Serie D va alla Nuova Igea Virtus. Sconfitte le messinesi in Eccellenza

Uno spettacolare gol di Plescia è valso al Messina tre punti nel match contro il Giugliano, disputato allo stadio “Franco Scoglio”. Seconda vittoria in campionato per i giallorossi, preziosa per morale e classifica. Il gol è arrivato al minuto 17 del primo tempo: bel pallone da destra messo in mezzo da Frisenna, Plescia si coordina e in acrobazia trova il gol da tre punti. Sconfitto il Catania, superato proprio dai giallorossi in classifica

In Serie D vittoria importante per la Nuova Igea Virtus Barcellona, che sbanca il Fresina di Sant’Agata di Militello nel derby messinese. Le reti di Isgrò nel primo tempo e di Longo ad inizio ripresa spianano la strada ai giallorossi: il Sant’Agata accorcia con Mincica e nel finale prova il tutto per tutto, senza però trovare il pareggio. I barcellonesi sorpassano così in classifica i biancoazzurri, portandosi ad un punto dai playoff.

In Eccellenza giornata nera per le messinesi: sconfitte per Milazzo (0-2 in casa contro il Gela), RoccAcquedolcese, anche qui 0-2 casalingo contro Santa Croce Camerina e Nebros, sconfitta fuori casa da Enna per 2-0.

In Promozione affermazione del Rosmarino sulla Valle del Mela, per 1-3: reti di Iuculano, Oddo e Cangemi: gol della bandiera per Rasà in pieno recupero. I nebroidei raggiungono il Gioiosa e l’Aquila Bafia in testa alla classifica con 15 punti, proprio dopo la vittoria dei gioiosani nel big match di sabato contro l’Aquila Bafia per 1-0, con gol di Zurka. Vittorie esterne per Mistretta, 0-2 sul campo del Lascari e Città di Galati con un roboante 3-5 sul campo della Pro Mende. 3-1 della Santangiolese sull’Aluntina.

In prima categoria Girone B poker di Brolo e Orlandina e bella vittoria del comprensorio Tindari sulla Castellana. In vetta il Bagheria a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 partite. Appuntamento questa sera intorno alle 21.00 con la Tribuna Sportiva condotta da Fabio Todaro, con Highlights e collegamenti in studio.