Patti: disposti lavori per rimettere in sesto gli alvei dei torrenti Timeto e Cedro

Vegetazione spontanea, alberature e materiale sovralluvionale. Questo è presente nei torrenti Timeto e Cedro del territorio di Patti e rappresenta criticità in caso di nuovi intensi fenomeni atmosferici. Da qui l’avvio dell’iter per i lavori di bonifica.

E’ stata l’amministrazione comunale di Patti, nel novembre dello scorso anno, a segnalare questa situazione all’Autorità di Bacino – Distretto idrografico della Sicilia. Nel gennaio scorso è stato effettuato un sopralluogo nei due torrenti, escludendo il torrente Montagnareale in quanto per questo corso d’acqua il dipartimento regionale tecnico del Genio Civile di Messina sta redigendo una perizia per la realizzazione di vari lavori tra i quali è compresa la scerbatura.

Per i torrenti Timeto e cedro, invece, è stata disposta la programmazione di interventi di manutenzione idraulica, per garantire l’ecosistema dei corsi d’acqua e l’efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici. Importo dei lavori 207 mila euro. Progettista è il geometra Nunzio Scaglione.

Si deve procedere al taglio della vegetazione e delle alberature in alveo causa di ostacolo al deflusso idraulico o che possono essere divelti dalla corrente di piena in quanto pericolanti o debolmente radicati.

Raccogliendo e rimuovendo fusti e tronchi, si procederà al ripristino delle sezioni idrauliche, rimuovendo gli alluvionamenti causa di ostacolo al regolare deflusso della piena, con ricollocazione in alveo dello stesso materiale nei punti dove sono evidenti fenomeni erosivi, anche non critici per la stabilità delle sponde.