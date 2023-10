Allarme rientrato a Palermo, trovato l’uomo che girava con un fucile. Era un giocattolo

Era andato in giro con un fucile poi risultato un giocattolo, facendo scattare controlli nei quali sono stati impiegati decine di poliziotti.

É stato trovato ed indentificato l’uomo che stamani ha destato non poco allarme nella zona della cittadella universitaria e fotografato in corso Tukory.

Si tratterebbe di una persona che tutti conoscono a Boccadifalco, un uomo rimasto solo e che sarebbe sordomuto, di fatto innocuo.

Una volta intercettato, ai poliziotti non avrebbe saputo neppure spiegare dove ha trovato il fucile giocattolo e non aveva neppure idea di avere provocato un tale allarme per tutta la mattina.

A lanciare l’allarme era stata una studentessa, che ha alleetato la sala operativa della polizia e in stato di choc ha riferito di avere visto un uomo armato di fucile. La giovane ha cercato rifugio nella cittadella universitaria.

Qui sono arrivati i poliziotti che hanno passato al setaccio diverse facoltà. Hanno chiesto agli studenti se avessero visto un uomo armato di fucile. Ma l’uomo pare che all’università non sia mai entrato. Lui girava con il suo giocattolo felice e sorridente.