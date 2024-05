Messina: Ospiti a Palazzo Zanca i partecipanti al programma europeo CERV: sviluppo sostenibile per il cambiamento climatico

La concentrazione dei gas-serra, lo scarico di sostanze chimiche nelle acque, l’eccessivo sfruttamento del terreno ha causato un ulteriore innalzamento della temperatura del Pianeta. È di questi giorni le differenze climatiche che si stanno registrando in Italia tra le regioni del nord soggette a intense precipitazioni che non si registravano da 170 anni mentre il sud è avvolto da una cappa di caldo che ha portato la temperatura fino ai 30 gradi centigradi.

Questo scenario s’inserisce in un quadro già preoccupante in quanto lo stato di vulnerabilità del nostro Pianeta, cioè la sua incapacità di assorbire gli shock e di mantenere intatte le funzioni dei sistemi naturali, è già ad un livello critico. Il programma europeo CERV ha permesso ai rappresentanti di diverse nazioni, di conoscere le situazioni e le condizioni in cui vivono i partner guardando, con grande attenzione, allo sviluppo sostenibile per il cambiamento climatico.

Il sindaco Federico Basile accompagnato dall’assessora Liana Cannata e dal direttore generale Salvo Puccio, ha accolto le delegazioni di: Sauna Avatud Noortekeskus Estonia, Comune di Kekava Lettonia, Comune di Relleu Spagna, Zavod Boter Novo mesto Slovenia, Filiala Asociatia Se Poate Romania, Youthfully Yours SK Slovacchia e Sports room NGO Bulgaria. Quello di Messina è stato il secondo appuntamento che ha avuto come prima tappa il Comune di Relleu Spagna. Particolarmente soddisfatto il sindaco Basile perché gli ospiti stranieri hanno potuto constare una città, Messina che ha offerto un’immagine confortante sia per la pulizia che, per la qualità dei mezzi di trasporto, per le bellezze artistiche e culturali, per le prelibatezze alimentari e, soprattutto, perché ha sostenuto e coinvolto i giovani messinesi nelle iniziative legate allo sviluppo sostenibile e al cambiamento climatico.

Il trasporto pubblico, la cura degli spazi verdi, il livello raggiunto dalla raccolta differenziata, fanno di Messina una città che ha sviluppato un cambiamento a livello culturale, necessario per salvaguardare l’ambiente. Nel corso dell’incontro, il sindaco ha donato alle delegazioni straniere il crest del comune ricevendo in cambio quello del comune di Comune di Relleu