Basket – Due giornate di squalifica per Palermo e una per Mentonelli: l’Orlandina presenterà ricorso

Giungono come un fulmine a ciel sereno le squalifiche per due giornate del capitano dell’Infodrive Orlandina Matteo Palermo, e per una giornata del playmaker Gabriele Mentonelli.

Le sanzioni scaturiscono da quanto accaduto a un paio di minuti dal termine di gara tre dei quarti di finale dei play-off del campionato di Serie B Interregionale tra Infodrive Capo d’Orlando e Basket School Messina.

Con la squadra di casa in vantaggio di una trentina di punti, e quindi con l’esito della qualificazione già abbondantemente archiviato, l’atleta peloritano Busco compie un gesto evidentemente sfuggito agli arbitri, ma non alle nostre telecamere e a gran parte del pubblico, indirizzando uno sputo in direzione di Mentonelli che reagisce verbalmente, e da Palermo che si alza dalla panchina per apostrofare verbalmente l’avversario.

“Fatti di campo” si usa dire, ma se bene ha fatto il direttore di gara a intervenire sanzionando i due paladini, non si comprende come non abbia rilevato il gesto antisportivo e maleducato, che ha determinato la reazione di Palermo e Mentonelli.

Tutto è accaduto alla presenza di un numerosissimo pubblico ed alla presenza del commissioner nazionale degli arbitri Luigi Lamonica. La squadra di coach Bolignano sarà quindi costretta a giocare in condizioni di difficoltà il turno di semifinale che domenica alle 18:00 alla Infodrive Arena, la vedrà impegnata in gara 1 contro la Virtus Molfetta.

La società di via Alfano ha preannunciato ricorso al provvedimento. (Nella foto il gesto di Busco che ha determinato la vicenda).