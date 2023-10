Palermo, 23° edizione di “Donna Economia & Potere” – “Donne sole al Comando?”, il messaggio del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

“Questa iniziativa stimola ad impegnarsi, ma soprattutto offre visibilità alle esperienze di imprenditorialità femminile e di impegno civile”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno in un videomessaggio per la 23^ edizione di “Donna Economia & Potere” – “Donne sole al Comando?” – seminario internazionale organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario in corso a Palermo, presso il convitto nazionale Giovanni Falcone.

“Marisa Bellisario, prima donna a guidare brillantemente una azienda pubblica, è stata capace di sfidare e vincere la battaglia sulla parità di genere che, ha contribuito, a rendere più moderne e complete le nostre istituzioni. Oggi la Fondazione, rappresenta la prosecuzione dell’impegno per il riscatto delle donne. Impegno costante e instancabile verso un nuovo approccio culturale alla società ed alla politica.

La stessa politica che deve continuare a spendersi affinché, in tutto il Mondo, venga definitivamente cancellata la violenza di genere. Su questa strada ritengo sia molto positivo quanto ha fatto il governo Meloni con il potenziamento del cosiddetto codice rosso, ovvero: un ulteriore pacchetto di misure, proprio per garantire una maggiore sicurezza delle donne”.

Il presidente Galvagno ha poi così concluso: “A voi che oggi siete testimoni ed esempio concreto di cosa bisogna fare per l’affermazione dei diritti delle donne, ribadisco tutta la mia disponibilità e dell’Ars che mi onoro di presiedere, in favore di questa nobile causa”.