Patti, convalidato l’arresto per la 35enne fermata dai carabinieri a Torrenova

Il GIP del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, nell’udienza che si è tenuta oggi ha convalidato l’arresto della 35enne, residente in un comune dell’hinterland, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna era stata arrestata dai carabinieri della Stazione di S. Agata Militello, nel pomeriggio dello scorso 3 ottobre. Era stata controllata nel corso di un servizio antidroga nel comune di Torrenova e trovata in possesso di circa 350 grammi di hashish, 14 grammi circa di marijuana e più di 6 grammi di cocaina. Inoltre all’interno della sua borsetta sono erano stati trovati due bilancini di precisione e un trita tabacco, verosimilmente usato per tagliare lo stupefacente.

Stante il considerevole quantitativo di droga sequestrata dai carabinieri e la presenza dei bilancini, la posizione della donna è risultata piuttosto grave, tale da prospettare l’arresto in carcere. Il legale di fiducia dell’indagata, l’avvocato Rosario Di Blasi, in considerazione di alcune circostanze particolari, ha chiesto per la sua assistita una misura meno afflittiva. Il GIP, al termine dell’udienza, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.