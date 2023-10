Torrenova – Il giovane ballerino Alex Tedesco trionfa in “Stelle in Musica”

Sabato 30 settembre si è svolta l’ottava edizione del concorso “Stelle in musica”, presso il Parco Corolla di Milazzo.

Concorso di giovani talenti che hanno potuto dimostrare le loro doti artistiche nel ballo, nella musica e nel canto.

Il concorso si è suddiviso in due giornate, con semifinale e finale, dove i migliori partecipanti hanno presentato le loro esibizioni.

Alex Tedesco, allievo della studio dance and sport di Torrenova, con l’aiuto della sua direttrice Melissa Agostino ha sbaragliato tutti i suoi sfidanti, portando una coreografia di “heels”, la danza sui tacchi in una veste tutta nuova.

Alex Tedesco? con i suoi soli 11 anni, ha dimostrato che la danza è e deve essere espressione nel corpo e dell’anima. I giurati sono rimasti meravigliati nel vedere un ragazzo così giovane danzare con eleganza sul palco e non hanno potuto fare altro che premiarlo con il primo posto assoluto.

Alex non solo si è portato a casa il primo premio, una borsa di studio per danzare gratuitamente e diversi buoni sconto da spendere nel famoso centro commerciale, ma anche e soprattutto l’orgoglio di aver zittito inutili stereotipi, in cui si vede il ballerino maschio malamente.

Orgogliosa la direttrice Agostino Melissa, che non può fare altro che congratularsi con il suo allievo e continuare a sostenerlo portandolo in concorsi e audizioni nazionali e internazionali.